Мой любимый призрак (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.



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