Мой любимый призрак
Wink
Сериалы
Мой любимый призрак

Мой любимый призрак (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Мой любимый призрак 1 сезон
Комедии, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Наталья жила с любимым мужем, не зная забот и печалей. Беда грянула, как гром: они попали в страшную аварию, и муж не выжил. Но долго страдать от одиночества и растерянности не пришлось – ей стал являться призрак покойного супруга.

Все сезоны сериала Мой любимый призрак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой любимый призрак»

Всё