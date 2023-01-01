Биография

Дарья Трегубова – актриса и телеведущая. На свет появилась 26 марта 1980 года. В школьные годы проходила обучение в музыкальной школе, где овладела игрой на фортепиано. После получения среднего образования стала студенткой Института кино и телевидения. Начала активную трудовую деятельность на телевидении в 1998 году. Работала ведущей телевизионных проектов «Утро с Интером», «Битвы экстрасенсов», «Модное здоровье» и множества других проектов. В 2018 году был запущен проект «Даша читает», где Трегубова декламирует различные произведения классиков. Первую роль Дарья Трегубова получила в кино в 2006 году, снявшись в картине «Возвращение Мухтара». Личную жизнь актрисы пока сложно назвать успешной. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена, но брак быстро распался из-за разных взглядов на жизнь. В браке у них родилась дочь. Рассматривая фильмы Дарьи Трегубовой, можно прийти к выводу, что ей в большинстве случаев достаются образы знойных красоток. Ее работу можно увидеть в картинах «Следователи», «Пес», «Проводница», «Чудо по расписанию», «Забудь меня, мама!», «Что делает твоя жена?», «Лаборатория любви», «Моя идеальная мама», «Стрекоза» и других.