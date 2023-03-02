Роман выходного дня (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Роман выходного дня
7.82009, Роман выходного дня
Детектив104 мин12+

Автомобиль преуспевающей бизнесвумен Галины Купцовой попадает в аварию. Но это трагическое событие вовсе не огорчает родственников потерпевшей, которые поспешили опознать тело несчастной, чтобы скорее похоронить ее. А дальше их ждет получение наследства — от размеров которого просто захватывает дух!

Бывший подчиненный Галины Эдуард Холодков тоже весьма обрадован смертью начальницы — теперь он наконец сможет осуществить по-настоящему прибыльную сделку с одним аферистом и нагреть на этом руки. Купцова всегда мешала ему дать волю своим коммерческим способностям.

Есть только один человек, который не верит в смерть Купцовой — частный сыщик Николай. Мужчина начинает собственное расследование, которое приводит к ошеломительным результатам.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.7 КиноПоиск