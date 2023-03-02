Роман выходного дня (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
7.82009, Роман выходного дня
Детектив104 мин12+
О фильме
Автомобиль преуспевающей бизнесвумен Галины Купцовой попадает в аварию. Но это трагическое событие вовсе не огорчает родственников потерпевшей, которые поспешили опознать тело несчастной, чтобы скорее похоронить ее. А дальше их ждет получение наследства — от размеров которого просто захватывает дух!
Бывший подчиненный Галины Эдуард Холодков тоже весьма обрадован смертью начальницы — теперь он наконец сможет осуществить по-настоящему прибыльную сделку с одним аферистом и нагреть на этом руки. Купцова всегда мешала ему дать волю своим коммерческим способностям.
Есть только один человек, который не верит в смерть Купцовой — частный сыщик Николай. Мужчина начинает собственное расследование, которое приводит к ошеломительным результатам.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ВЖРежиссёр
Владимир
Жилко
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Ян
Цапник
- ОЖАктриса
Олеся
Жураковская
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лаленков
- Актриса
Юлия
Такшина
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- ЕБАктриса
Елена
Бондарева-Репина
- ТКАктриса
Татьяна
Камбурова
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- АМСценарист
Андрей
Максименко
- СРОператор
Сергей
Рябец
- ЮШКомпозитор
Юрий
Шевченко