Биография

Сергей Сипливый – украинский актер кино и театра. Родился в Киеве 4 августа 1962 года. С детских лет мечтал стать актером, сразу после окончания школы подал документы в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого. Выпустившись, на некоторое время перебрался в БССР, первые серьезные роли Сергея Сипливого были сыграны на сцене Брестского русдрамтеатра имени ВЛКСМ. В 1987 году вернулся в Киев, где получил работу в труппе Театра на Подоле. Появился в таких известных спектаклях, как «Сон в летнюю ночь», «Вертеп», «Кабала святош», и множестве других. Актер женат на своей коллеге, актрисе Софье Письман. У супругов есть взрослый сын. Долгое время Сипливый был исключительно театральным актером, дебют в кино состоялся только в 1998 году, в известной военной картине «Бери шинель...». После этого появился во второстепенных ролях в таких заметных проектах, как «Девять жизней Нестора Махно», «Возвращение Мухтара», «Смерть шпионам!». Широкая аудитория знает Сергея Сипливого по фильмам «Одесса-мама», «Идеальный враг», «Подкидыши». Актер часто снимается в сериалах, преимущественно – украинского производства. Всего в послужном списке Сипливого за все годы карьеры почти сотня ролей в кино.