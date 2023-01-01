Биография

Вилен Бабичев — актер театра и кино, каскадер. На его счету более 120 работ в кинематографе. Он не только играет яркие роли, но и мастерски исполняет трюки с хлыстами. Будущий артист родился в Полтаве в 1971 г. Его родители работали в цирке. Мальчик начал участвовать в цирковых номерах с 9 лет. Он был включен в состав коллектива Союзгосцирка СССР, а с 1995 г. стал членом труппы Росцирка. Первые роли Вилен Бабичев сыграл на сцене Московского независимого театра, где начал выступать с 2003 года. Он принял участие в постановках «Мастер и Маргарита», «Дракула», «Малыш и Карлсон», «Вий», «Любовь по-французски» и других. В кино актер дебютировал в 2009 году, исполнив небольшую роль в сериале «По закону». После этой работы его стали приглашать в другие проекты. Зрители увидели Вилена Бабичева в сериалах «Маршрут милосердия», «Ефросинья», «Баллада о Бомбере», «Два отца и два сына», «Брат за брата 3», «Возвращение Мухтара 9», «Последняя электричка», «Скорая помощь», «Молодая гвардия», «Физрук», «Крыша мира», «Мамочки», «София», «Деффчонки». В качестве каскадера он выступил в лентах «Шуберт», «Балабол 2», «Конная полиция», «Дикая лига», «Знаки судьбы 4».