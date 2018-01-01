Стрелок 3. Возвращение героя (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.02018, Стрелок 3. Возвращение героя
Боевики50 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Андрей Макаров возвращается. Ему предстоит разоблачить заговор иностранных спецслужб, вывести на чистую воду крупных коррумпированных чиновников и спасти своих близких. На этот раз ему поможет молодой сотрудник спецслужб Егор Бодров. Именно отец Егора был боевым товарищем и наставником Ст�релка на его первом «настоящем» задании в горах Кавказа. Макарову и Бодрову придётся вступить в неравную схватку с опасными боевиками - и сделать всё возможное, чтобы победить...
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Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Михаил
Погосов
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- СХАктёр
Сергей
Холмогоров
- ВФАктёр
Виктор
Фалалеев
- ВСАктёр
Виген
Степанян
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Роман
Курцын
- АУАктёр
Алексей
Ушаков
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- АГАктёр
Армен
Грейг
- УДАктёр
Ульви
Джарчиев
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- АЗПродюсер
Анна
Завитаева
- ЕДПродюсер
Екатерина
Девитте
- АКОператор
Артур
Караян
- АКОператор
Акоб
Каранфилян