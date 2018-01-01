Стрелок 3. Возвращение героя
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Стрелок 3. Возвращение героя

Стрелок 3. Возвращение героя (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Стрелок 3. Возвращение героя
Боевики50 мин16+
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Сюжет

Андрей Макаров возвращается. Ему предстоит разоблачить заговор иностранных спецслужб, вывести на чистую воду крупных коррумпированных чиновников и спасти своих близких. На этот раз ему поможет молодой сотрудник спецслужб Егор Бодров. Именно отец Егора был боевым товарищем и наставником Стрелка на его первом «настоящем» задании в горах Кавказа. Макарову и Бодрову придётся вступить в неравную схватку с опасными боевиками - и сделать всё возможное, чтобы победить...

Стрелок 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики

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Актёры и съёмочная группа фильма «Стрелок 3. Возвращение героя»

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