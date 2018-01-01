Стрелок 3. Возвращение героя (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Андрей Макаров возвращается. Ему предстоит разоблачить заговор иностранных спецслужб, вывести на чистую воду крупных коррумпированных чиновников и спасти своих близких. На этот раз ему поможет молодой сотрудник спецслужб Егор Бодров. Именно отец Егора был боевым товарищем и наставником Ст�релка на его первом «настоящем» задании в горах Кавказа. Макарову и Бодрову придётся вступить в неравную схватку с опасными боевиками - и сделать всё возможное, чтобы победить...



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