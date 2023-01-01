Биография

Виктор Фалалеев – актер театра и кино, ведущий. Фильмография артиста насчитывает более 70 работ. Его амплуа – военные и представители правоохранительных органов. Будущий артист родился в 1966 году. В юности он решил посвятить себя актерской профессии. Изучал основы сценического искусства в Свердловском театральном институте под руководством Н. Мильченко. Первые роли Виктор Фалалеев исполнил в Лобне в театре «Камерная сцена». Участвовал в постановках «Ханума», «Бешеные деньги». Позже сотрудничал с театром «МЕЛ», играл в спектаклях «Мышеловка», «Маленькая девочка», «Ласточка». В кино актер дебютировал в сериалах «Сыщики», «Гражданин начальник», «Спецназ». В 2004 г. он снялся в любимом многими сериале «Дорогая Маша Березина». В 2006 г. артист исполнил свою первую главную роль в картине «Сталин. Live». Затем последовали эпизодические роли в фильмах «Формула зеро», «Ванечка», «Жаркий лед». Позже зрители увидели ярких персонажей в исполнении Виктора Фалалеева в сериалах «Синие ночи», «Дикий», «Медвежий угол», «Жуков», «Сделано в СССР», «Личная жизнь следователя Савельева», «Топтуны», «Бомбила-3», «Екатерина. Самозванцы», «Рая знает все», «Филатов».