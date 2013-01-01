Невеста моего жениха (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Невеста моего жениха
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Мелодрама о том, что за любовь нужно бороться. Юля – красивая, умная и успешная москвичка. Для полного счастья в этом паззле не хватает только одной детали – молодого человека. Но это осознанный выбор Юли: несколько лет назад бойфренд предлагал ей уехать вместе в провинцию, но девушка предпочла Москву и карьеру. Однако, когда достойной замены возлюбленному так и не нашлось, Юля решает вернуться к бывшему. Она отправляется в сибирскую глушь, но там ее ждет разочарование: ее Вадим встретил другую, и свадьба уже не за горами. Только Юля не из тех, кто легко сдается.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Потапов
- ТФАктриса
Татьяна
Федоровская
- АКАктёр
Александр
Константинов
- МКАктриса
Мария
Кононова
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- ЕКАктриса
Евгения
Крылова
- ЮМАктёр
Юрий
Мосейчук
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- ИПАктриса
Ирина
Померанцева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- АЕКомпозитор
Алексей
Епифанов