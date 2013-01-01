Невеста моего жениха (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мелодрама о том, что за любовь нужно бороться. Юля – красивая, умная и успешная москвичка. Для полного счастья в этом паззле не хватает только одной детали – молодого человека. Но это осознанный выбор Юли: несколько лет назад бойфренд предлагал ей уехать вместе в провинцию, но девушка предпочла Москву и карьеру. Однако, когда достойной замены возлюбленному так и не нашлось, Юля решает вернуться к бывшему. Она отправляется в сибирскую глушь, но там ее ждет разочарование: ее Вадим встретил другую, и свадьба уже не за горами. Только Юля не из тех, кто легко сдается.



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