Меня зовут Арлекино (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя «волками», живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто ездят «отдыхать» — на поиски острых ощущений. И это не просто хулиганы, по крайней мере, им так кажется.



Они бьют металлистов и фашиков из идеологичес�ких соображений, утверждают свой нехитрый порядок, основанный на особого рода справедливости и праве сильного. Кроме того, сам Арлекино пытается думать о сложных общечеловеческих ценностях и связывать их с тем образом жизни, который ведет. Однако он сталкивается с людьми, у которых свой порядок, совсем не такой, как у главного героя. И тогда тусовочная жизнь превращается в настоящую трагедию.



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