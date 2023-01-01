Меня зовут Арлекино
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Меня зовут Арлекино

Меня зовут Арлекино (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.21988, Меня зовут Арлекино
Драмы, Криминал126 мин18+

Сюжет

Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя «волками», живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто ездят «отдыхать» — на поиски острых ощущений. И это не просто хулиганы, по крайней мере, им так кажется.

Они бьют металлистов и фашиков из идеологических соображений, утверждают свой нехитрый порядок, основанный на особого рода справедливости и праве сильного. Кроме того, сам Арлекино пытается думать о сложных общечеловеческих ценностях и связывать их с тем образом жизни, который ведет. Однако он сталкивается с людьми, у которых свой порядок, совсем не такой, как у главного героя. И тогда тусовочная жизнь превращается в настоящую трагедию.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb