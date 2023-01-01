Меня зовут Арлекино (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Парень по прозвищу Арлекино и его компания, называющая себя «волками», живут на полустанке, неподалеку от города, куда часто ездят «отдыхать» — на поиски острых ощущений. И это не просто хулиганы, по крайней мере, им так кажется.
Они бьют металлистов и фашиков из идеологичес�ких соображений, утверждают свой нехитрый порядок, основанный на особого рода справедливости и праве сильного. Кроме того, сам Арлекино пытается думать о сложных общечеловеческих ценностях и связывать их с тем образом жизни, который ведет. Однако он сталкивается с людьми, у которых свой порядок, совсем не такой, как у главного героя. И тогда тусовочная жизнь превращается в настоящую трагедию.
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Информация
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Валерий
Рыбарев
- Актёр
Олег
Фомин
- СКАктриса
Светлана
Копылова
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- ВПАктёр
Владимир
Пожидаев
- СПАктёр
Станислав
Пшевлоцкий
- ИСАктёр
Игорь
Сорокин
- ПРАктёр
Павел
Рыбарев
- ОФАктёр
Олегар
Федоро
- ППАктёр
Павел
Прибыток
- ВДАктёр
Василий
Домрачев
- ВРСценарист
Валерий
Рыбарев
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ФКОператор
Феликс
Кучар
- МККомпозитор
Марат
Камилов