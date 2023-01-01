Биография

Илья Алексеев – актер российского театра и кино. Родился в городе Нижний Новгород 27 сентября 1980 года. Его ключевыми телепроектами стали сериалы «Осиное гнездо», «Акварели» и мегапопулярная «Молодежка». С самого детства Илья Алексеев увлекался спортом. Он стал чемпионом области по тхэквондо среди юниоров и имеет черный пояс по карате. По окончанию школы с легкостью поступил в Нижегородский педагогический институт, который бросил на четвертом курсе для переезда в Москву. В 2004 году был зачислен студентом в Школу-студию МХАТ на курс Алексея Гуськова. В этом же году состоялся его кинодебют в сериале «Дорогая Маша Березина», а уже в 2005 году вышел на экраны второй фильм с его участием – «Нечаянная радость». Актер женат, имеет двух сыновей. Редко афиширует свою личную жизнь и почти не появляется на светских тусовках. За пятнадцатилетнюю карьеру актер снялся в сорока кинопроектах. Его амплуа – роли положительных приятных героев. Особую узнаваемость и популярность И. Алексееву принесли сериалы «Угро», «Береговая охрана», «Прости», «Чистосердечное признание», «Волевой прием», «Любовь со всеми остановками». Среди последних работ зрители отметили сериалы «Акварели» и «Немедленное реагирование» 2018-2019 годов.