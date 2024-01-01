Мой дикий друг (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Мальчик тайно выхаживает лисенка, убежавшего от браконьеров. Семейные приключения «Мой дикий друг» — фильм с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой от режиссера «Маме снова 17» и «Дополнительного урока» Анны Курбатовой.
10-летний Саша остался жить с тетей Ниной в провинциальном городе, пока его мама в долгой командировке. Новые одноклассники Сашу не любят и всячески издеваются. Однажды, убежав от них в лес, мальчик находит там маленького лисенка в браконьерском капкане. Он спасает детеныша из западни и решает заботиться о зверьке, ведь у того перебита лапка. Саша не спешит рассказывать о новом знакомом тете, но его знаний о животных может не хватить, а тем временем лисенка вовсю ищут браконьеры.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анна
Курбатова
- ЕЧАктёр
Елисей
Чучилин
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Юрий
Колокольников
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- Актёр
Михаил
Башкатов
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- НКПродюсер
Николай
Куликовский
- АКПродюсер
Анна
Курбатова
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ВШПродюсер
Виктор
Шадрин
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ПЧХудожник
Полина
Череда
- НДХудожница
Надин
Дей
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- НЯКомпозитор
Никита
Ямов