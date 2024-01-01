Мой дикий друг (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мой дикий друг
Детям
Мой дикий друг
9.52024, Мой дикий друг
Семейный, Приключения99 мин6+
Мальчик выхаживает лисенка, убежавшего от браконьеров. Семейные приключения с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой
О фильме

Мальчик тайно выхаживает лисенка, убежавшего от браконьеров. Семейные приключения «Мой дикий друг» — фильм с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой от режиссера «Маме снова 17» и «Дополнительного урока» Анны Курбатовой.

10-летний Саша остался жить с тетей Ниной в провинциальном городе, пока его мама в долгой командировке. Новые одноклассники Сашу не любят и всячески издеваются. Однажды, убежав от них в лес, мальчик находит там маленького лисенка в браконьерском капкане. Он спасает детеныша из западни и решает заботиться о зверьке, ведь у того перебита лапка. Саша не спешит рассказывать о новом знакомом тете, но его знаний о животных может не хватить, а тем временем лисенка вовсю ищут браконьеры.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

