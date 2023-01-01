Биография

Михаил Башкатов – актер кино, телевидения, телеведущий. Участник комедийных проектов на телевидении, капитан команды КВН «МаксимуМ». Артист обладает незаурядным чувством юмора. В детские годы Михаил хотел стать строителем. В 13 лет он сломал ногу, что заставило подростка задуматься о медицинском образовании. Во время учебы в старших классах занимался созданием стенгазеты и заинтересовался журналистикой, поступать решил на экономический факультет Томского государственного университета. Здесь он стал участником команды КВН «Огни большого города». Свои первые роли Михаил Башкатов сыграл в миниатюрах, созданных для игр КВН. В 1999 г. он вышел из состава команды и создал собственную команду «МаксимуМ», которая достигла успехов в Высшей лиге КВН, несколько раз становилась призером игр и просуществовала до 2009 г. После этого известного участника КВН начали приглашать в телевизионные проекты, первым из которых стало скетч-шоу «Даешь молодежь!». Затем он снялся в сериалах «Одна за всех», «Кухня», был ведущим шоу «Случайные связи», сыграл в комедийной картине «С 8 Марта, мужчины!». В непривычном драматическом амплуа поклонники увидели Михаила Башкатова в фильме «Переводчик». В 2017 г. актер принял участие в сериале «Любимцы», картине «Проект «Gemini», а также в съемках шоу «Орел и решка. Звездный сезон». В 2019 г. он сыграл одну из главных ролей в ситкоме «Туристическая полиция».