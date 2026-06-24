Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
2019, Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Комедия, Приключения80 мин12+
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»