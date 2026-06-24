2019, Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Комедия, Приключения80 мин12+
Фильм в подписке «PREMIER»
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Сергей
Бурунов
- РПАктёр
Роман
Попов
- Актриса
София
Каштанова
- РГАктриса
Рина
Гришина
- ССАктриса
Светлана
Суханова
- АДАктёр
Александр
Дерепко
- СШАктёр
Сергей
Штатнов
- РГАктёр
Ростислав
Гулбис
- ИВАктриса
Ирина
Вилкова
- Актриса
Александра
Бортич
- ВШАктёр
Василий
Шмаков
- КМАктёр
Кирилл
Мелехов
- ДБАктёр
Дмитрий
Беседа
- ЮБАктёр
Юрий
Брешин
- ЕКАктёр
Евгений
Карташов
- ИКАктёр
Иван
Киренков
- АСАктёр
Алексей
Соколков
- ЮБАктриса
Юлия
Богатикова
- ЖДАктёр
Жорж
Девдариани
- Актёр
Сергей
Селин
- АПАктёр
Александр
Панин
- МБАктёр
Михаил
Бондин
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Продюсер
Илья
Куликов
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ДБХудожник
Денис
Быков
- АТХудожница
Алёна
Тарская
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- АПОператор
Алексей
Перевалов
- Композитор
Денис
Дубовик