Биография

Евгений Никишов – продюсер и сценарист. Родился 16 марта 1979 года. Награды: ТЭФИ, 4 премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. После окончания школы поступил в МГУ, проходил обучение на факультете журналистики, который окончил в 2002 году. Кроме того, проходил обучение во ВГИК, попал на сценарно-киноведческий факультет Александра Бородянского. В 2005 году был назначен на пост главного редактора «Мосфильма», где проработал до 2009 года. Принимал участие в работе над сценарием «Исчезнувшая империя». В 2009 году, после ухода с «Мосфильма», был приглашен работать на ТНТ, где ему предложили возглавить Comedy Unit. Дальше его назначили на пост главного редактора канала, а после стал заместителем генерального продюсера. В 2019 году стал одним из руководителей PREMIER Studios. Работая на канале ТНТ, вышли фильмы Евгения Никишина, в которых он принимал участие в качестве продюсера и сценариста: «Зайцев+1», «Деффченки», «Реальные пацаны». Плюс, занимался продюссированием фильмов: «Аванпост», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь. Начало», «Полицейский с Рублевки», «Измены». В качестве сценариста работал над такими проектами: «Дорога на Берлин», «Все в порядке, мама».