Исчезнувшая империя (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в 70-е годы прошлого века в Москве. В центре сюжета классический любовный треугольник – два парня и девушка. Они учатся в одном институте, живут в одной большой стране, не подозревая о том, что уже совсем скоро она исчезнет со всех географических карт планеты. Ка�ртина о любви, о молодости, о стране под названием Советский Союз.



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