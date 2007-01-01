Исчезнувшая империя (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Исчезнувшая империя
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается в 70-е годы прошлого века в Москве. В центре сюжета классический любовный треугольник – два парня и девушка. Они учатся в одном институте, живут в одной большой стране, не подозревая о том, что уже совсем скоро она исчезнет со всех географических карт планеты. Ка�ртина о любви, о молодости, о стране под названием Советский Союз.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- ЕБАктёр
Егор
Барановский
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актёр
Владимир
Ильин
- ЯКАктриса
Янина
Калганова
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- Актёр
Иван
Купреенко
- ЛМАктриса
Лидия
Милюзина
- ЕКАктриса
Екатерина
Каспарова
- ВРАктёр
Велимир
Русаков
- ВШАктёр
Василий
Шахназаров
- ЕНСценарист
Евгений
Никишов
- СРСценарист
Сергей
Рокотов
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- СТХудожница
Светлана
Титова
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев