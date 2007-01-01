Исчезнувшая империя
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Исчезнувшая империя

Исчезнувшая империя (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Исчезнувшая империя
Драмы104 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается в 70-е годы прошлого века в Москве. В центре сюжета классический любовный треугольник – два парня и девушка. Они учатся в одном институте, живут в одной большой стране, не подозревая о том, что уже совсем скоро она исчезнет со всех географических карт планеты. Картина о любви, о молодости, о стране под названием Советский Союз.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезнувшая империя»

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