Барабашка (сериал, 2022) смотреть онлайн
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О сериале
Артем сидит дома на карантине. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться, Артем понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Собичевский
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актриса
Ольга
Дибцева
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актёр
Максим
Лагашкин
- СДАктёр
Сергей
Дьячковский
- Актёр
Владимир
Симонов
- ЕМАктёр
Евгений
Муравич
- Актёр
Степан
Девонин
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ИНАктёр
Иса
Новиков
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- АЮАктёр
Антон
Юрьев
- Актриса
Мария
Шалаева
- АССценарист
Александр
Собичевский
- Сценарист
Ольга
Дибцева
- СДСценарист
Сергей
Дьячковский
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- Продюсер
Борис
Хлебников
- АКПродюсер
Анастасия
Куликова
- ОБПродюсер
Ольга
Богданова
- ВОХудожник
Владислав
Огай
- ЕАХудожница
Елена
Асташова
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- МММонтажёр
Мартьян
Малкин