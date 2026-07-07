Актёры и съёмочная группа сериала «Барабашка»
Режиссёры
Актёры
Антон Филипенко
АктёрАртём
Ольга Дибцева
АктрисаОля
Николай Шрайбер
Актёрбрат Лёхи
Тимофей Трибунцев
АктёрДенис
Максим Лагашкин
Актёрначальник Артёма
Сергей Дьячковский
АктёрЛёха
Владимир Симонов
АктёрКазимир Плотников
Евгений Муравич
Актёрпапа Оли
Степан Девонин
АктёрВячеслав, психиатр
Сергей Аброскин
Актёручастковый
Фёдор Бондарчук
Актёриграет самого себя
Иса Новиков
Актёрсын Артёма
Татьяна Мухина
АктрисаТома
Антон Юрьев
АктёрВиталик
Мария Шалаева
Актрисажена Лехи