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Барабашка
Актёры и съёмочная группа сериала «Барабашка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Барабашка»

Режиссёры

Александр Собичевский

Александр Собичевский

Режиссёр

Актёры

Антон Филипенко

Антон Филипенко

АктёрАртём
Ольга Дибцева

Ольга Дибцева

АктрисаОля
Николай Шрайбер

Николай Шрайбер

Актёрбрат Лёхи
Тимофей Трибунцев

Тимофей Трибунцев

АктёрДенис
Максим Лагашкин

Максим Лагашкин

Актёрначальник Артёма
Сергей Дьячковский

Сергей Дьячковский

АктёрЛёха
Владимир Симонов

Владимир Симонов

АктёрКазимир Плотников
Евгений Муравич

Евгений Муравич

Актёрпапа Оли
Степан Девонин

Степан Девонин

АктёрВячеслав, психиатр
Сергей Аброскин

Сергей Аброскин

Актёручастковый
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Актёриграет самого себя
Иса Новиков

Иса Новиков

Актёрсын Артёма
Татьяна Мухина

Татьяна Мухина

АктрисаТома
Антон Юрьев

Антон Юрьев

АктёрВиталик
Мария Шалаева

Мария Шалаева

Актрисажена Лехи

Сценаристы

Александр Собичевский

Александр Собичевский

Сценарист
Ольга Дибцева

Ольга Дибцева

Сценарист
Сергей Дьячковский

Сергей Дьячковский

Сценарист

Продюсеры

Александр Плотников

Александр Плотников

Продюсер
Валерий Федорович

Валерий Федорович

Продюсер
Евгений Никишов

Евгений Никишов

Продюсер
Борис Хлебников

Борис Хлебников

Продюсер
Анастасия Куликова

Анастасия Куликова

Продюсер
Ольга Богданова

Ольга Богданова

Продюсер

Художники

Владислав Огай

Владислав Огай

Художник
Елена Асташова

Елена Асташова

Художница

Монтажёры

Сергей Федотов

Сергей Федотов

Монтажёр
Мартьян Малкин

Мартьян Малкин

Монтажёр