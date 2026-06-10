Артем сидит дома на карантине. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться, Артем понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой.

