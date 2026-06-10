Барабашка. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Барабашка
1-й сезон
8-я серия
8.62022, Барабашка. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
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Барабашка (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Артем сидит дома на карантине. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться, Артем понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Барабашка»