Барабашка. Сезон 1
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Барабашка
1-й сезон

Барабашка (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Барабашка. Сезон 1 8 серий
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

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1-й сезон

О сериале

Артем сидит дома на карантине. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе — семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться, Артем понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Барабашка»