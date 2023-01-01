Русский крест (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм в стихах о прозревшем грешнике, который обрел надежду на спасение. Звезда «Тихого Дона» Полина Чернышова и Михаил Пореченков в драме Эдуарда Боякова по одноименной поэме Николая Мельникова.



Село Петровский Скит, 1990-е. Сторож Иван Росток на грани отчаяния: жена умерла, а дети уехали в город, оставив его одного. Единственное утешение вдовца — алкоголь, который все глубже и глубже уводит Ивана на дно. Нечастного мучают причудливые сновидения, и в одном из них к нему является Георгий Победоносец. Слова святого вынуждают тунеядца переосмыслить свою жизнь, покаяться и перейти от уныния к действию. Заручившись поддержкой односельчан, Иван начинает восстанавливать полуразрушенную деревенскую церковь.



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