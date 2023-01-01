Русский крест (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм в стихах о прозревшем грешнике, который обрел надежду на спасение. Звезда «Тихого Дона» Полина Чернышова и Михаил Пореченков в драме Эдуарда Боякова по одноименной поэме Николая Мельникова.
Село Петровский Скит, 1990-е. Сторож Иван Росток на грани отчаяния: жена умерла, а дети уехали в город, оставив его одного. Единственное утешение вдовца — алкоголь, который все глубже и глубже уводит Ивана на дно. Нечастного мучают причудливые сновидения, и в одном из них к нему является Георгий Победоносец. Слова святого вынуждают тунеядца переосмыслить свою жизнь, покаяться и перейти от уныния к действию. Заручившись поддержкой односельчан, Иван начинает восстанавливать полуразрушенную деревенскую церковь.
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Информация
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эдуард
Бояков
- ПЗРежиссёр
Петр
Зеленов
- Актёр
Михаил
Пореченков
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- ЕКАктриса
Елена
Коробейникова
- ИААктриса
Ирина
Архипова
- ЕДАктриса
Екатерина
Дар
- ВВАктриса
Вероника
Вернадская
- МСАктёр
Михаил
Сиворин
- ВКАктёр
Валентин
Клементьев
- ЭБСценарист
Эдуард
Бояков
- НМСценарист
Николай
Мельников
- ИКПродюсер
Игорь
Кудряшкин
- ЭБПродюсер
Эдуард
Бояков
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Домнин
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- МООператор
Максим
Осадчий
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников