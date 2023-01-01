После многих бед (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
8.92016, После многих бед 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Регина и ее дочь Мила – полные противоположности. Яркая Регина, известный дизайнер-модельер, ведет светский образ жизни и блистает в прессе. А Мила – скромная медсестра в больнице. Знакомство с молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь обеих женщин. Мечтая работать моделью у Регины, парень соблазняет Милу. Но план не приносит ожидаемого результата, и Виктор идет дальше – завязывает роман с ее матерью.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- Актриса
Татьяна
Лялина
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- Актёр
Александр
Макогон
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ДВАктёр
Даниил
Вершинин
- Актёр
Юрий
Беркун
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ОНАктриса
Ольга
Никольская
- МНСценарист
Мария
Никитина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АГОператор
Александр
Горулев