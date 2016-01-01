После многих бед. Серия 1
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После многих бед
1-й сезон
1-я серия

После многих бед (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, После многих бед. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Регина и ее дочь Мила – полные противоположности. Яркая Регина, известный дизайнер-модельер, ведет светский образ жизни и блистает в прессе. А Мила – скромная медсестра в больнице. Знакомство с молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь обеих женщин. Мечтая работать моделью у Регины, парень соблазняет Милу. Но план не приносит ожидаемого результата, и Виктор идет дальше – завязывает роман с ее матерью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «После многих бед»