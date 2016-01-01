После многих бед (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Регина и ее дочь Мила – полные противоположности. Яркая Регина, известный дизайнер-модельер, ведет светский образ жизни и блистает в прессе. А Мила – скромная медсестра в больнице. Знакомство с молодым красавцем Виктором переворачивает жизнь обеих женщин. Мечтая работать моделью у Регины, парень соблазняет Милу. Но план не приносит ожидаемого результата, и Виктор идет дальше – завязывает роман с ее матерью.



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