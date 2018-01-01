Биография

Юрий Беркун — актер театра, кино и дубляжа. Родился 9 ноября 1942 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в драмах «Принимаю бой», «Гамлет», «Графиня Шереметева». В 1964 году стал выпускником школы-студии Ю. Завадского. После получения актерской специальности служил в театре Моссовета. Свою кинокарьеру начал в 1963 году. Первым фильмом Юрия Беркуна стала криминальная драма «Принимаю бой», в которой актер исполнил главную роль. Спустя год снялся в экранизации трагедии «Гамлет». В 1965 году Юрий Беркун исполнил небольшую роль в драме «Двадцать лет спустя». В историческом фильме «Графиня Шереметева» 1994 года актер сыграл Павла I. Также Беркун участвовал в съемках популярных сериалов «Кружева», «Возьми меня с собой», «Москва. Центральный округ», «Кухня», «Мамочки», «Практика», «Отмена всех ограничений». В 2012 году на экраны вышел фильм «Легенда 17», в котором он исполнил роль врача. Занимался озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорит персонаж Куря в мультфильме «Князь Владимир» 2004 года.