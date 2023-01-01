Помилование (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Пронзительная драма о любви на фоне войны по повести Мустая Карима. Терехт, 1941. Собирая механизированную танковую бригаду, сержант Янтимер Байназаров знакомится с лейтенантом Леонидом Ласточкиным и механиком Любомиром Зухом. По пути на фронт три товарища оказываются в деревне, где живет удочеренная русской семьей испанка Мария-Тереза. Между ней и Любомиром вспыхивает первая любовь, и перед отправкой на линию фронта парень решается на отчаянный поступок – без спроса посреди ночи едет проститься с любимой на танке. По возвращении в часть, его ждет военный трибунал. По законам военного времени Зуху грозит смертная казнь за дезертирство.



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