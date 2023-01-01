8.42023, Помилование
Драмы, Военные96 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Помилование (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Пронзительная драма о любви на фоне войны по повести Мустая Карима. Терехт, 1941. Собирая механизированную танковую бригаду, сержант Янтимер Байназаров знакомится с лейтенантом Леонидом Ласточкиным и механиком Любомиром Зухом. По пути на фронт три товарища оказываются в деревне, где живет удочеренная русской семьей испанка Мария-Тереза. Между ней и Любомиром вспыхивает первая любовь, и перед отправкой на линию фронта парень решается на отчаянный поступок – без спроса посреди ночи едет проститься с любимой на танке. По возвращении в часть, его ждет военный трибунал. По законам военного времени Зуху грозит смертная казнь за дезертирство.
Помилование смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ААРежиссёр
Айнур
Аскаров
- Актёр
Александр
Новиков
- НГАктёр
Николай
Галлямов
- Актёр
Евгений
Михеев
- ДМАктриса
Джамиля
Мударисова
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- Актёр
Александр
Бухаров
- ЛЗАктриса
Любовь
Зайцева
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- ААСценарист
Айдар
Акманов
- ТКПродюсер
Тимербулат
Каримов
- ДФПродюсер
Дмитрий
Фикс
- СОПродюсер
Сергей
Орлов
- ЯБХудожница
Янина
Боуден
- ИГХудожница
Ирина
Гришан
- ИММонтажёр
Игорь
Медведев
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный