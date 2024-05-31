Фильм Не одна дома (2023 год) смотреть онлайн

Кевин Маккалистер боролся с грабителями подручными средствами и инженерной смекалкой. А что противопоставит злодейке Маша Хаметова? Фильм «Не одна дома» — семейная комедия с Давой и Миланой Хаметовой на Wink.



В недалеком будущем занятая мама нанимает для дочери-пятиклассницы няню. Однако пришедшая в дом преемница Шапокляк оказывается нечиста на руку. К счастью, у девочки Маши на вооружении есть нейросети и все мыслимые гаджеты «умного дома». Да и находчивости пятикласснице не занимать! Противостояние мошенницы старой закалки и ребенка, рожденного с планшетом в руках на ваших глазах превратится в уморительную комедию о разнице поколений.



Сможет ли девочка, используя умные технологии, восстановить справедливость и поймать преступницу за руку? Чтобы выяснить это, предлагаем смотреть фильм «Не одна дома» (2024) онлайн на Wink.

