Фильм Не одна дома (2023 год) смотреть онлайн
О фильме
Кевин Маккалистер боролся с грабителями подручными средствами и инженерной смекалкой. А что противопоставит злодейке Маша Хаметова? Фильм «Не одна дома» — семейная комедия с Давой и Миланой Хаметовой на Wink.
В недалеком будущем занятая мама нанимает для дочери-пятиклассницы няню. Однако пришедшая в дом преемница Шапокляк оказывается нечиста на руку. К счастью, у девочки Маши на вооружении есть нейросети и все мыслимые гаджеты «умного дома». Да и находчивости пятикласснице не занимать! Противостояние мошенницы старой закалки и ребенка, рожденного с планшетом в руках на ваших глазах превратится в уморительную комедию о разнице поколений.
Сможет ли девочка, используя умные технологии, восстановить справедливость и поймать преступницу за руку? Чтобы выяснить это, предлагаем смотреть фильм «Не одна дома» (2024) онлайн на Wink.
Рейтинг
- ВСРежиссёр
Василий
Свиридов
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актёр
Алексей
Маклаков
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- Актёр
Александр
Головин
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- КНАктриса
Ксения
Новикова
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- АЛСценарист
Андрей
Липов
- ВССценарист
Василий
Свиридов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- АМПродюсер
Анна
Маковская
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АВОператор
Алексей
Варган