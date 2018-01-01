Wink
Детям
Не одна дома
Актёры и съёмочная группа фильма «Не одна дома»

Режиссёры

Василий Свиридов

Режиссёр

Актёры

Милана Хаметова

АктрисаМаша Каметова
Равшана Куркова

АктрисаМама
Алексей Маклаков

АктёрГеоргий Николаевич
Юлианна Михневич

АктрисаТатьяна
Александр Головин

АктёрЛейтенант
Дмитрий Калихов

АктёрФедя
Ксения Новикова

Актриса
Сергей Пукита

Актёр

Сценаристы

Андрей Липов

Сценарист
Василий Свиридов

Сценарист

Продюсеры

Андрей Липов

Продюсер
Максим Максимов

Продюсер
Анна Маковская

Продюсер
Надежда Мотина

Продюсер

Операторы

Алексей Варган

Оператор