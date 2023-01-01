Любовь как несчастный случай (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Современная молодая женщина-хирург решает провести отпуск вместе со своим парнем, которого отправляют в командировку в маленький районный центр Восточной Сибири. На далeком лесном кордоне не может разродиться жена лесника, и столичная девушка отправляется в опасное путешествие на «кукурузнике» местного летчика. В избе лесника, на обеденном столе героиня при помощи подручных средств делает кесарево сечение и спасает роженицу и ее ребенка.



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