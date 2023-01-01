Любовь как несчастный случай (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Любовь как несчастный случай 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Современная молодая женщина-хирург решает провести отпуск вместе со своим парнем, которого отправляют в командировку в маленький районный центр Восточной Сибири. На далeком лесном кордоне не может разродиться жена лесника, и столичная девушка отправляется в опасное путешествие на «кукурузнике» местного летчика. В избе лесника, на обеденном столе героиня при помощи подручных средств делает кесарево сечение и спасает роженицу и ее ребенка.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- Актриса
Анна
Миклош
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- АФАктёр
Андрей
Финягин
- КЗАктёр
Константин
Задворный
- СШАктёр
Сергей
Широчин
- МЕАктёр
Михаил
Есьман
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- ИБСценарист
Иван
Бирюков
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- АЖХудожник
Александр
Жихарев
- ВММонтажёр
Варвара
Матросова
- ВПОператор
Вадим
Потеев
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков