Офицеры (сериал, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Два офицера спецназа делят службу пополам — сложные миссии в Африке, Афганистане, на окраинах земли. И влюблены они в одну и ту же женщину. «Офицеры» — сериал 2006 о непростой истории спецназовцев.
Сын офицера Егор заканчивает военную академию и поступает на службу в КГБ. Теп�ерь у него есть напарник Александр, и они связаны жестким контрактом: если один из них выходит в отставку, то туда же отправляется и второй. Бойцов отправляют в Афганистан и дают им новые имена — у них будто бы началась другая жизнь, но оба никак не могут забыть женщину из предыдущей...
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Информация
Рейтинг
- МАРежи�ссёр
Мурад
Алиев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актриса
Эльвира
Болгова
- АДАктёр
Александр
Дедюшко
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- КМАктёр
Кирилл
Мугайских
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АКАктёр
Александр
Ковальский
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин