Офицеры (сериал, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Два офицера спецназа делят службу пополам — сложные миссии в Африке, Афганистане, на окраинах земли. И влюблены они в одну и ту же женщину. «Офицеры» — сериал 2006 о непростой истории спецназовцев.



Сын офицера Егор заканчивает военную академию и поступает на службу в КГБ. Теп�ерь у него есть напарник Александр, и они связаны жестким контрактом: если один из них выходит в отставку, то туда же отправляется и второй. Бойцов отправляют в Афганистан и дают им новые имена — у них будто бы началась другая жизнь, но оба никак не могут забыть женщину из предыдущей...



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