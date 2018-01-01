Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
1-й сезон

9.42006, Офицеры. Сезон 1 8 серий
Боевик, Военный18+

О сериале

Два офицера спецназа делят друг с другом почти все: оба участвуют в сложных операциях в Африке, Афганистане и на дальних окраинах мира. Но их связь усиливается еще и тем, что оба влюблены в одну и ту же девушку, Женю. Сериал «Офицеры» (2006) — история о непростых судьбах спецназовцев. 1 сезон в отличном качестве смотрите на Wink.

Потомственный военный Егор Осоргин заканчивает учебу на военного переводчика и поступает на службу в КГБ. В его команде оказывается Александр, и теперь ребят связывает жесткий контракт: если один из них уходит в отставку, второй должен сделать то же самое. Их отправляют в Афганистан, присвоив новые имена Шуракен и Ставр. Впереди бойцов ждут самые опасные миссии и воспоминания о любимой Жене.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

