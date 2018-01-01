Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Два офицера спецназа делят друг с другом почти все: оба участвуют в сложных операциях в Африке, Афганистане и на дальних окраинах мира. Но их связь усиливается еще и тем, что оба влюблены в одну и ту же девушку, Женю. Сериал «Офицеры» (2006) — история о непростых судьбах спецназовцев. 1 сезон в отличном качестве смотрите на Wink.
Потомственный военный Егор Осоргин заканчивает учебу на военного переводчика и поступает на службу в КГБ. В его команде оказывается Александр, и теперь ребят связывает жесткий контракт: если один из них уходит в отставку, второй должен сделать то же самое. Их отправляют в Афганистан, присвоив новые имена Шуракен и Ставр. Впереди бойцов ждут самые опасные миссии и воспоминания о любимой Жене.
Кого из парней выберет девушка?
Рейтинг
- МАРежиссёр
Мурад
Алиев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актриса
Эльвира
Болгова
- АДАктёр
Александр
Дедюшко
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- КМАктёр
Кирилл
Мугайских
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АКАктёр
Александр
Ковальский
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин