Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Два офицера спецназа делят друг с другом почти все: оба участвуют в сложных операциях в Африке, Афганистане и на дальних окраинах мира. Но их связь усиливается еще и тем, что оба влюблены в одну и ту же девушку, Женю. Сериал «Офицеры» (2006) — история о непростых судьбах спецназовцев.



Потомственный военный Егор Осоргин заканчивает учебу на военного переводчика и поступает на службу в КГБ. В его команде оказывается Александр, и теперь ребят связывает жесткий контракт: если один из них уходит в отставку, второй должен сделать то же самое. Их отправляют в Афганистан, присвоив новые имена Шуракен и Ставр. Впереди бойцов ждут самые опасные миссии и воспоминания о любимой Жене.



