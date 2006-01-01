Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Офицеры. Сезон 1. Серия 7
Боевик, Военный18+

О сериале

Их отцы и деды сражались в гражданскую войну, воевали в Испании, прошли Великую Отечественную. На долю их потомков выпали не менее трудные испытания, среди которых Афганистан, служба на окраинах империи, сложнейшие задания в африканских странах. Главные герои - два офицера спецназа, друзья, которые все тяготы делят пополам. Но они оба влюблены в одну женщину - а любовь не делится.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

