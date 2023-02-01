Офицеры. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Офицеры
1-й сезон
3-я серия

Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.42006, Офицеры. Сезон 1. Серия 3
Боевик, Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Их отцы и деды сражались в гражданскую войну, воевали в Испании, прошли Великую Отечественную. На долю их потомков выпали не менее трудные испытания, среди которых Афганистан, служба на окраинах империи, сложнейшие задания в африканских странах. Главные герои - два офицера спецназа, друзья, которые все тяготы делят пополам. Но они оба влюблены в одну женщину - а любовь не делится.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Офицеры»