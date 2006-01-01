Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.42006, Офицеры. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Их отцы и деды сражались в гражданскую войну, воевали в Испании, прошли Великую Отечественную. На долю их потомков выпали не менее трудные испытания, среди которых Афганистан, служба на окраинах империи, сложнейшие задания в африканских странах. Главные герои - два офицера спецназа, друзья, которые все тяготы делят пополам. Но они оба влюблены в одну женщину - а любовь не делится.
Сериал Офицеры 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МАРежиссёр
Мурад
Алиев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- Актриса
Эльвира
Болгова
- АДАктёр
Александр
Дедюшко
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Михаил
Ефремов
- КМАктёр
Кирилл
Мугайских
- Актёр
Алексей
Маклаков
- АКАктёр
Александр
Ковальский
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- ВАОператор
Вадим
Алисов
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин