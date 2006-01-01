Офицеры (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Их отцы и деды сражались в гражданскую войну, воевали в Испании, прошли Великую Отечественную. На долю их потомков выпали не менее трудные испытания, среди которых Афганистан, служба на окраинах империи, сложнейшие задания в африканских странах. Главные герои - два офицера спецназа, друзья, которые все тяготы делят пополам. Но они оба влюблены в одну женщину - а любовь не делится.



Сериал Офицеры 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.