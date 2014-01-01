Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
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Разрешите тебя поцеловать… отец невесты

Разрешите тебя поцеловать… отец невесты (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
Комедии87 мин18+

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Сюжет

Прошло три года после событий фильма «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе», в котором Власов с честью вышел из истории с «бывшей женой», проверкой его части и свадьбой. Теперь полковник Григорий Власов примерный отец семьянин и служака. Наташа и Григорий живут в своей квартире в Санкт-Петербурге и воспитывают чудесного трехлетнего мальчика Родиона. Генерал вышел на пенсию и с удовольствием живет на «генеральской даче» на берегу финского залива. Кругом идиллия. Как гром среди ясного неба из Лондона приезжает «Муха»...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрешите тебя поцеловать… отец невесты»

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