Разрешите тебя поцеловать… отец невесты (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Прошло три года после событий фильма «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе», в котором Власов с честью вышел из истории с «бывшей женой», проверкой его части и свадьбой. Теперь полковник Григорий Власов примерный отец семьянин и служака. Наташа и Григорий живут в своей квартире в Санкт-Петербурге и воспитывают чудесного трехлетнего мальчика Родиона. Генерал вышел на пенсию и с удовольствием живет на «генеральской даче» на берегу финского залива. Кругом идиллия. Как гром среди ясного неба из Лондона приезжает «Муха»...



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