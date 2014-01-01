Разрешите тебя поцеловать… отец невесты (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Разрешите тебя поцеловать… отец невесты
Комедии87 мин18+
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Сюжет
Прошло три года после событий фильма «Разрешите тебя поцеловать…на свадьбе», в котором Власов с честью вышел из истории с «бывшей женой», проверкой его части и свадьбой. Теперь полковник Григорий Власов примерный отец семьянин и служака. Наташа и Григорий живут в своей квартире в Санкт-Петербурге и воспитывают чудесного трехлетнего мальчика Родиона. Генерал вышел на пенсию и с удовольствием живет на «генеральской даче» на берегу финского залива. Кругом идиллия. Как гром среди ясного неба из Лондона приезжает «Муха»...
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ПАРежиссёр
Петр
Амелин
- Актёр
Игорь
Лифанов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Борис
Щербаков
- МТАктёр
Михаил
Трясоруков
- АГАктриса
Алина
Гуменюк
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- ВОАктёр
Виталий
Олечкин
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- НЗАктриса
Наталья
Зингер
- МДАктриса
Марина
Доможирова
- ВГСценарист
Вадим
Голованов
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков