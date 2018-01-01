Биография

Игорь Лифанов — театральный и киноактер России. Родился в Николаеве 25 декабря 1965 года. После школы будущий артист ушел служить на флот. Позже поступил в театральный вуз, после окончания которого его пригласили в драматический театр. На сцене впервые появился с ролью в спектакле «Солнечная ночь». Участником труппы театра являлся до 2003 года. Продолжает периодически играть в качестве приглашенного гостя. В кино Игорь Лифанов дебютировал в 1991 году в картине «Меченые». За плечами артиста 70 ролей в российских кинолентах, самые популярные из которых «Участок», «Егерь», «Охота на изюбря», «Дневной дозор» и прочие. Лифанов участвовал в дубляже фильмов «Звездные войны», а также в озвучке мультфильма «Синдбад: Пираты семи штормов».