Разрешите тебя поцеловать... снова (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Разрешите тебя поцеловать... снова
Мелодрамы, Комедии105 мин18+
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Сюжет
Прошло время, и в семье майора Григория Власова и прапорщика Натальи Киселeвой наметился разлад. Власова переводят в другую воинскую часть, в которой служит нерадивый курсант Евгения Федотова. Она пытается соблазнить Власова, дабы выжить его из части. Григорий смущeн. Наталья в бешенстве. А до�чка Власова, Муха, объявляет Федотовой войну.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Игорь
Лифанов
- АКАктриса
Анастасия
Красильникова
- КБАктриса
Ксения
Баскакова
- Актёр
Борис
Щербаков
- ВВАктриса
Виолетта
Вакорина
- Актёр
Александр
Ратников
- АКАктриса
Алёна
Корнева
- НКАктриса
Наталья
Колдашова
- Актриса
Аполлинария
Муравьёва
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов