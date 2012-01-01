Разрешите тебя поцеловать... снова
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Разрешите тебя поцеловать... снова

Разрешите тебя поцеловать... снова (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Разрешите тебя поцеловать... снова
Мелодрамы, Комедии105 мин18+

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Сюжет

Прошло время, и в семье майора Григория Власова и прапорщика Натальи Киселeвой наметился разлад. Власова переводят в другую воинскую часть, в которой служит нерадивый курсант Евгения Федотова. Она пытается соблазнить Власова, дабы выжить его из части. Григорий смущeн. Наталья в бешенстве. А дочка Власова, Муха, объявляет Федотовой войну.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрешите тебя поцеловать... снова»

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