Разрешите тебя поцеловать... снова (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Прошло время, и в семье майора Григория Власова и прапорщика Натальи Киселeвой наметился разлад. Власова переводят в другую воинскую часть, в которой служит нерадивый курсант Евгения Федотова. Она пытается соблазнить Власова, дабы выжить его из части. Григорий смущeн. Наталья в бешенстве. А до�чка Власова, Муха, объявляет Федотовой войну.



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