Аполлинария Муравьёва

Биография

Аполлинария Муравьева — актриса театра и кино. Знакома зрителям по известным российским картинам «Чужое гнездо», «Таинственная страсть» и другим телесериалам. Будущая артистка родилась в Москве в 1989 году. С детства увлекалась творчеством, посещала разные кружки, осваивала искусство бальных танцев. С 9 класса девочка всерьез заинтересовалась театром. Первые роли Апполинария Муравьева сыграла в постановках Театра юных москвичей, где занималась в период учебы в старших классах. Через год после окончания школы девушка поступила в театральный вуз и стала студенткой ВТУ им. Щепкина, которое окончила в 2011 году. Карьера актрисы в кинематографе началась с ленты «Яблоневый сад» в 2011 году. В этом фильме Апполинария Муравьева сыграла студентку Соню. Затем зрители увидели красивую и яркую артистку в картинах «Разрешите тебя поцеловать», «Билет на двоих», популярном сериале «Кухня». В 2013 году актриса снялась в сериалах «Студия 17», «Тайны института благородных девиц», а в 2014 году девушка исполнила роль в популярной саге «Чужое гнездо». Этот проект принес актрисе широкую известность и всенародную зрительскую любовь. Позже она вновь порадовала поклонников своей актерской игрой в телесериалах «Таинственная страсть» и «Волшебник».