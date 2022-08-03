Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
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Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе

Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.52013, Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
Комедия89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Прошел год после событий фильма «Разрешите тебя поцеловать…снова», в котором Власов с честью вышел из истории с «генеральской внучкой». Теперь он восстановлен в звании полковника. Генерал же готовится к «повышению» и благополучному выходу на пенсию. Только вот единственная часть портит ему все показатели и ставит под угрозу «заслуженный отдых». Есть только один человек, способный в кратчайшие сроки навести в подразделении порядок. Григория Власова и Наташу переводят в Санкт-Петербург!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе»