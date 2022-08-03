Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.52013, Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе
Комедия89 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Прошел год после событий фильма «Разрешите тебя поцеловать…снова», в котором Власов с честью вышел из истории с «генеральской внучкой». Теперь он восстановлен в звании полковника. Генерал же готовится к «повышению» и благополучному выходу на пенсию. Только вот единственная часть портит ему все показатели и ставит под угрозу «заслуженный отдых». Есть только один человек, способный в кратчайшие сроки навести в подразделении порядок. Григория Власова и Наташу переводят в Санкт-Петербург!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МСРежиссёр
Мария
Сергеенкова
- Актёр
Игорь
Лифанов
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Борис
Щербаков
- АСАктёр
Андрей
Струговец
- Актриса
Серафима
Низовская
- МТАктёр
Михаил
Трясоруков
- СЛАктёр
Сергей
Лосев
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- РМАктёр
Ринат
Муталлапов
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- ААСценарист
Александр
Архипов
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- ИМСценарист
Игорь
Марин
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- Продюсер
Ольга
Кочеткова