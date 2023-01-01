Биография

Серафима Низовская – актриса кино и театра. Родилась в городе Ленинграде 5 марта 1981 года. Известна преимущественно своими ролями в сериалах на российском телевидении. Театром и драматургическим искусством Низовская заинтересовалась еще в детстве. Помимо этого, она занималась в музыкальной школе и даже посещала тренировки по футболу. Тем не менее, связывать свою жизнь со сценой будущая актриса не спешила и после окончания школы собиралась подавать документы на экономический факультет. Отец отговорил ее, и со второй попытки Низовской удалось поступить в театральный вуз – СПБГАТИ. Первые годы она играла в театре, потом стала все чаще сниматься в сериалах, благодаря которым и известна широкой аудитории. Актриса дважды была замужем и дважды развелась, от каждого брака имеет по ребенку. Работала в театре «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге, а после переезда в Москву – в Театре имени Станиславского. Первая роль Серафимы Низовской в кино была эпизодической – она мельком появилась в 2002 году в фильме «Пролился томатный сок». Долгое время серьезных предложений не поступало, но в 2006 году актриса была приглашена на главную роль в фильме «Расплата за грехи», и с тех пор ее востребованность стала быстро расти. Снялась в таких популярных сериалах, как «Солдаты», «Молодежка», «Беглец», а также продолжила играть в кино. Один из самых известных сериалов с Серафимой Низовской – «Кухня», где она запомнилась зрителям по роли гламурной жены магната. Тем не менее, сейчас актриса планирует отойти от шаблонных ролей симпатичных героинь на телевидении и попробовать себя в более нишевых и более оригинальных проектах.