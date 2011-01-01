Золотые небеса (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вся жизнь Даши – одна большая любовь. Любовь к единственной дочери со странным именем Ия. «Имя из одних гласных – и в характере стержня не будет» - предупреждали Дашу... Героиня вспомнила эти слова, когда однажды Ийка просто ушла от матери. Ушла от бедности и проблем в новую красивую жизнь. Ушла за золотыми небесами со своего детского рисунка...



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