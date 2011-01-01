Золотые небеса (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.92011, Золотые небеса
Мелодрамы94 мин16+
Сюжет
Вся жизнь Даши – одна большая любовь. Любовь к единственной дочери со странным именем Ия. «Имя из одних гласных – и в характере стержня не будет» - предупреждали Дашу... Героиня вспомнила эти слова, когда однажды Ийка просто ушла от матери. Ушла от бедности и проблем в новую красивую жизнь. Ушла за золотыми небесами со своего детского рисунка...
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- МКАктриса
Мария
Куликова
- КСАктёр
Константин
Стрельников
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- Актриса
Серафима
Низовская
- АЦАктриса
Алина
Цибизова
- ИБАктёр
Илья
Бутковский
- Актриса
Анна
Антонова
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ОТАктриса
Ольга
Тураева
- МШСценарист
Майя
Шаповалова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ЕЦХудожница
Екатерина
Цитрина
- ЛЗХудожник
Лев
Золотарев
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко