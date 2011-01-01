Золотые небеса
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Золотые небеса

Золотые небеса (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.92011, Золотые небеса
Мелодрамы94 мин16+

Сюжет

Вся жизнь Даши – одна большая любовь. Любовь к единственной дочери со странным именем Ия. «Имя из одних гласных – и в характере стержня не будет» - предупреждали Дашу... Героиня вспомнила эти слова, когда однажды Ийка просто ушла от матери. Ушла от бедности и проблем в новую красивую жизнь. Ушла за золотыми небесами со своего детского рисунка...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотые небеса»

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