Биография

Рустам Ильясов — российский режиссер и сценарист. Родился в Магнитогорске в 1978 году. Рустам обучался в Магнитогорском лицее на факультете мировой художественной культуры. В 2007 году в издательстве МаГУ вышла его книга стихов под названием «Стремительный демон, танцующий танго». В 2012 году Ильясов окончил мастерскую Масленникова на режиссерском факультете ВГИКа. Спустя год после получения диплома Рустам Ильясов выпустил короткометражный фильм «Замок эльфов», который был награжден призом на ММКФ. Спустя два года вышел полнометражный дебют режиссера — фантастический триллер «Вакантна жизнь шеф-повара» с Петром Федоровым в главной роли. После этой картины Ильясов переключился на сериалы и снял эпизоды для проектов LOVE IS и «Трудные подростки».