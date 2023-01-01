Биография

Тимофей Елецкий — российский актер театра и кино. Родился в Санкт-Петербурге 5 ноября 1996 года. Тимофей еще с подросткового возраста посещал Театр юношеского творчества, где участвовал в небольших постановках. После школы молодой человек отправился профессионально осваивать актерское ремесло в РГИСИ, встав под протекцию педагога Сергея Дмитриевича Черкасского. Проходя обучение, Елецкий играл в Учебном театре на Моховой, отметившись в постановках по Шекспиру и Сэлинджеру. Тесное знакомство с киноиндустрией у Тимофея Елецкого произошло в 2012 году на съемках малобюджетного хоррора «Шопинг-тур». Настоящий успех настиг юношу после выхода на экраны в 2019 году спортивной драмы «Трудные подростки», где ему досталась роль Гены. Другие проекты с участием Елецкого: мини-сериал «Кронштадт 1921», криминальный детектив «Цыпленок жареный» и многосерийная драма «Тайны города Эн».