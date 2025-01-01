8.12025, Нам покер. Сезон 1. Серия 2
Нам покер (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.
Сериал Нам покер 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Актриса
Александра
Бортич
- Актёр
Артем
Кошман
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- УААктёр
Улан
Адамбаев
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- ВМАктёр
Владимир
Майсурадзе
- Актёр
Руслан
Братов
- АНАктриса
Арина
Нестерова
- ХФАктриса
Хельга
Филиппова
- БЖАктриса
Божена
Жарина
- ФКАктёр
Фотис
Келепурис
- АПАктёр
Андрей
Полищук
- ТТАктриса
Татьяна
Тихменёва
- НШАктриса
Наталья
Шишлова
- АБАктёр
Алексей
Бахметьев
- ВЛАктриса
Виктория
Луканова
- ВРАктёр
Василий
Рукша
- ПМАктёр
Павел
Мальчик
- Актёр
Андрей
Крыжний
- АВСценарист
Арсений
Ванин
- АССценарист
Артем
Скуба
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- Продюсер
Константин
Маньковский
- ПСПродюсер
Павел
Сарычев
- Продюсер
Андрей
Мухортов
- Продюсер
Дмитрий
Зверьков
- АВПродюсер
Арсений
Ванин
- АСПродюсер
Артем
Скуба
- ДОПродюсер
Дарья
Отвага
- ДСПродюсер
Дмитрий
Сущенко
- ИВПродюсер
Илья
Власьевский
- АИХудожник
Андрей
Ивакин
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- ЮТХудожница
Юлия
Туник
- Оператор
Андрей
Лунинский