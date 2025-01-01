Нам покер (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

