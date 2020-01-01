Доктор Лиза (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Один день из жизни Елизаветы Глинки — филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь». Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон. До�ктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей.
Доктор Лиза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Оксана
Карас
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Андрей
Бурковский
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Сергей
Сосновский
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- АИСценарист
Алексей
Илюшкин
- НКСценарист
Наталья
Кудряшова
- Сценарист
Оксана
Карас
- АССценарист
Алёна
Санько
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- НАХудожник
Николай
Алексеев
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко