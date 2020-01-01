Доктор Лиза
Wink
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Доктор Лиза
9.42020, Доктор Лиза
Драмы115 мин18+

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Доктор Лиза (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Один день из жизни Елизаветы Глинки — филантропа и основательницы фонда «Справедливая помощь». Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30-летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон. Доктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Доктор Лиза»

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