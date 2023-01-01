Биография

Гурам Баблишвили – актер театра и кино. Родился 5 сентября 1980 года в Тбилиси. В 2004 году стал выпускником театрального института Тбилиси, где учился по специальности «актер драмы и кино». Окончил мастерскую Кахи Кавсадзе. После чего переехал в Москву, где сразу получил работу в театре Армена Джигарханяна. Изначально играл исключительно в театре. Первую экранную роль Гурам Баблишвили получил в 2006 году, появившись в эпизоде картины «Союз без секса». С этого момента начался старт актера на телеэкранах. Что касается личной жизни актера, то в браке он был один раз. С бывшей супругой – Анфисой Чеховой – были вместе с 2009 года, в 2015 поженились. Развелись в 2017 году. У пары есть сын Соломон. Рассматривая фильмы Гурама Баблишвили, можно заметить, что изначально он получал исключительно эпизодические роли – «Зверобой», «Под прикрытием», «Институт благородных девиц». Первую серьезную роль получил в 2013 году, спустя 7 лет после экранного дебюта, от режиссеров картины «Дом, милый дом...». Дальше было участие в таких телевизионных проектах: «Школа выживания», «Степные волки», «Орлова и Александров», «Отель \"Элеон\"», «Провокатор», «Японский бог»."