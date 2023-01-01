Биография

Марина Иванова — российская актриса кино и театра, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась в Новгородской области 7 июля 1961 года. Марина начала постигать азы профессии с пяти лет — в юности она посещала актерский кружок и участвовала в любительских спектаклях. После школы поступила в театральный вуз. В 1989 году она стала дипломированной актрисой и начала играть в театре «Сатирикон». Актриса также работала на ТВ: вела передачи на телеканалах «Карусель» и «Детский». Первым художественным проектом, в котором снялась Марина Иванова, стал детектив «Короли российского сыска» 1996 года. В 2001-м ей досталась роль в сериале «Тайный знак», а через два года она появилась в полнометражном фильме «Жизнь одна». Сегодня в фильмографии актрисы более 40 работ, среди которых фэнтезийный боевик «Ночной дозор», многосерийные драмы «Громовы» и «Чики», ситкомы «Папины дочки» и «Кто в доме хозяин», а также детективная лента «Мосгаз».