Свой среди чужих, чужой среди своих (фильм, 1974) смотреть онлайн
9.41974, Свой среди чужих, чужой среди своих
Боевики, Драмы92 мин18+
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Сюжет
Юг России, 20-е годы. Гражданская война уже окончилась, но полная победа большевиков еще не настала. В округе продолжаютсвои бесчинства бандиты. Пятерым товарищам, служившим в Красной Армии, предстоит сопровождать груз особой ценности — золото, которое раньше принадлежало разгромленной буржуазии. Теперь эти средства предназначены для нужд советского пролетариата, чтобы накормить всех голодающих в Поволжье. Но груз внезапно пропадает, и этот факт ставит под угрозу дружбу бойцов, ведь среди нихможет быть предатель.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Никита
Михалков
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актёр
Александр
Калягин
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Александр
Пороховщиков
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- Актёр
Александр
Адабашьян
- НЗАктёр
Николай
Засухин
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- Актёр
Никита
Михалков
- Сценарист
Никита
Михалков
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ВКПродюсер
Владимир
Комаровский
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Кваша
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ЛЕМонтажёр
Людмила
Елян
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев