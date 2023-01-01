Свой среди чужих, чужой среди своих
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Свой среди чужих, чужой среди своих

Свой среди чужих, чужой среди своих (фильм, 1974) смотреть онлайн

9.41974, Свой среди чужих, чужой среди своих
Боевики, Драмы92 мин18+

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Сюжет

Юг России, 20-е годы. Гражданская война уже окончилась, но полная победа большевиков еще не настала. В округе продолжаютсвои бесчинства бандиты. Пятерым товарищам, служившим в Красной Армии, предстоит сопровождать груз особой ценности — золото, которое раньше принадлежало разгромленной буржуазии. Теперь эти средства предназначены для нужд советского пролетариата, чтобы накормить всех голодающих в Поволжье. Но груз внезапно пропадает, и этот факт ставит под угрозу дружбу бойцов, ведь среди нихможет быть предатель.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

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